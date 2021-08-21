"التدرن" ينهي حياة نزيل أربعيني في سجن الحوت جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، بوفاة نزيل في سجن الناصرية المركزي (الحوت) اثر مضاعفات مرض "التدرن".

وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز، إن "نزيلاً في الأربعينيات من عمره توفي، اليوم، داخل سجن الناصرية المركزي"، مبيناً أن "النزيل من أهالي محافظة نينوى ومحكوم بالإعدام وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأرجع المصدر، سبب الوفاة إلى "اصابة النزيل بمرض التدرن"، لافتاً إلى أن " قوة أمنية نقلت جثة المتوفي إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها تمهيداً لتسليمها إلى ذويه".

ونشرت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق ، إحصائية "غير رسمية" بإعداد الوفيات في سجن الناصرية المركزي (الحوت) منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، وأكدت المصادر التي استقصت الوكالة أرقام الوفيات منها؛ تسجيل أمراض نادرة الحدوث بين النزلاء.

وسجن الناصرية المركزي، المعروف سابقاً باسم "الحوت"، يعد أكبر سجن أمني مشدد الحراسة يقع قرب الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، افتتح في العام 2008، ويضم حالياً نحو 11 الف سجين، 7 الاف شخص منهم محكوم بالاعدام.