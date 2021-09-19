"التدرن" ينهي حياة نزيل بابلي في حوت الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة جديدة داخل سجن الناصرية المركزي لمدان صادر بحقه حكمين أحدهما الاعدام.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً يبلغ من العمر 38 عاماً من اهالي محافظة بابل توفي، اليوم، داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، أن "سبب الوفاة يعود لاصابة النزيل بمرض التدرن "، لافتا إلى "نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها تمهيداً لتسليمها إلى ذويه ".

وأشار المصدر، إلى أن النزيل المتوفى صادر بحقه حكمين قضائيين، أحدهما الإعدام شنقاً، والثاني السجن 15 عاماً وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، نتيجة إدانته بأعمال إرهابية".