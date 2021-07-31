"التدرن" ينهي حياة سجين جديد في حوت الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم السبت، بوفاة نزيل جديد محكوم بالسجن المؤبد في سجن الناصرية المركزي بالمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن نزيلاً داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) توفي اليوم، جراء مضاعفات مرض التدرن".

وأوضح أن "النزيل من أهالي محافظة بابل ومحكوم بالسجن المؤبد وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتاً إلى "نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها تمهيدا لتسليمها إلى ذويه ".

وشهد سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار (الحوت سابقاُ) وفاة نحو عشرة نزلاء بينهم مصري الجنسية خلال شهر تموز الجاري، غالبيتهم بسبب مرض التدرن.