التخطيط: 4000 مجمع عشوائي في العراق ربعها في بغداد

شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط يوم الخميس عن وجود قرابة 4000 مجمع عشوائي في العراق ربعها في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "هناك 4000 الف مجمع عشوائي في عموم العراق تضم هذه العشوائيات 522 الف وحدة سكنية أي أن هناك 522 ألف أُسرة تعيش في هذه العشوائيات".

واضاف ان "حصة العاصمة بغداد من هذه العشوائية هي الربع وبواقع 1022 عشوائية تليها البصرة بواقع 700 مجمع عشوائي، لافتا إلى أن "أقل المحافظات التي تتواجد فيها العشوائيات هي محافظة كربلاء بواقع 98 مجمعا عشوائيا والنجف 99 مجمعا عشوائيا".

واضاف ان "الوزارة وضعت خطة لمعالجة هذه العشوائيات وانها بانتظار القانون الخاص لمعالجة السكن العشوائي"، لافتا الى ان "القانون فيه ثلاثة محاور الأول هو الحد من انتشار العشوائيات والثاني المعالجة وبه عدة خطوات والثالث تأسيس صندوق خاص لمعالجة هذه العشوائيات".

وبين الهنداوي ان "المعالجة ستكون كل عشوائية على حدة أما استملاك الارض لشاغليها او تأهيلها اذا كانت قابلة للتأهيل او انشاء مجمع سكني بديلا لمجمع العشوائي".

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد ازمة السكن في العراق.