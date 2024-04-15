التخطيط والبيئة تتفقان على استراتيجية إزالة الألغام: العراق سيكون خالياً منها عام 2028

شفق نيوز/ أعلنت وزارتا التخطيط، والبيئة العراقيتين، يوم الاثنين، عن اتفاقهما على آلية لتنفيذ استراتيجية إزالة الالغام، وإعلان خلو العراق منها بحلول عام 2028.

وقال المكتب الإعلامي وزارة التخطيط، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "عُقد في وزارة التخطيط، اليوم، اجتماع مشترك مع وزارة البيئة، جرى خلاله مناقشة آليات تنفيذ استراتيجية إزالة الألغام، والعمل على إعلان خلو العراق منها بحلول عام 2028، وفقا للالتزامات المتفق عليها في هذا المجال".

وبحسب البيان، أكد وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، الذي ترأس الاجتماع، نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، أن "مشاريع وزارة البيئة تحظى باهتمام الوزارة والحكومة على حد سواء، وذلك في إطار السياسات والاجراءات التي يجري العمل على تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية، وتقليل اثارها على الواقع العراقي، وتنظيف الاراضي العراقية من مخلفات الالغام، لما تشكله من خطر كبير على حياة الناس، واعاقة للمشاريع التنموية"، مشيرا الى "العمل المشترك مع وزارة المالية، لتوفير الأموال اللازمة الممكنة لإنهاء ملف ازالة الالغام".

من جانبه، اشاد وزير البيئة نزار آميدي، بـ"مستوى الدعم الذي تقدمه وزارة التخطيط لوزارته، في إطار سعيها، لتنفيذ مشاريعها، لاسيما فيما يتعلق بملف إزالة الألغام، مبينا، ان هناك 6 آلاف كم ملوثة بالألغام"، مؤكدا اهمية الالتزام بالجدول الزمني الذي تضمنته الاستراتيجية التي أعدتها وزارة البيئة، التي حددت عام 2028 سقفا زمنيا نهائيا لاعلان العراق خاليا تماما من الألغام".

ولفت آميدي، الى "وجود جهد وطني مستمر لإزالة الألغام، ولكنه غير كاف، في ظل اتساع المساحات الملوثة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدعم لجهود وزارة البيئة في معالجة هذا الملف الذي يتضمن إجراء المسوح التقنية وعمليات ازالة الالغام".