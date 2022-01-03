التخطيط: عدد سكان العراق عام 2021 تجاوز الـ41 مليونا والذكور يتفوقون على أعداد النساء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الاثنين، تقديراتها لعدد السكان في العراق لسنة 2021، وفقا للإسقاطات السكانية المبنية على التقديرات السنوية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء، ووفقا للمعادلات والمعايير الاحصائية، المستندة إلى نسبة النمو السنوية، ومعدلات الخصوبة، ونسب البقاء على قيد الحياة.

وكشفت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2021 بلغ (41,190,658) مليون نسمة، وبواقع (20,810,479) مليون نسمة من الذكور، يشكلون مانسبته (51%) ) من مجموع السكان، في حين قُدّر عدد الإناث بـ(20,380,179)مليون نسمة، يشكلن نسبة (49%) مجموع السكان".

واضافت الوزارة ان "التقديرات لعدد سكان المناطق الحضرية للعراق بلغ (28,779,201) نسمة لسنة 2021 وبنسبة مقدارها (69.9%) من مجموع سكان العراق، أما سكان المناطق الريفية فقد بلغ عددهم (12,411,457) نسمة بنسبة (30.1%) من مجموع سكان العراق".

واشارت الى ان "التقديرات أظهرت، ان العاصمة بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان لسنة 2021 حيث قُدّر عدد سكانها بـ(8,780,422) ملايين نسمة وتشكل نسبة مقدارها (21.3%) من مجموع سكان العراق، فيما جاءت محافظة المثنى، أقل المحافظات سكانا بحوالي (880) ألف نسمة، وبنسبة (2.1%)".