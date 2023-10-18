وزارة التخطيط: نعمل جنبا إلى جنب مع هيئة احصاء اقليم كوردستان لتنفيذ التعداد السكاني

شفق نيوز/ عقدت غرفة عمليات التعداد العام للسُكان والمساكن، اليوم الأربعاء، اجتماعها الثاني لمُناقشة آخر مُستجدات التعداد وإعداد جدول توقيتات جديد وفقا لمراحل تنفيذه، وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية السيدة ازهار حسين صالح ترأست الاجتماع وبحضور رئيس غرفة عمليات التعداد _ رئيس الجهاز المركزي للإحصاء / ضياء عواد كاظم، وأعضاء غرفة العمليات في مقر الوزارة وعبر الانترنت أعضاء غرفة العمليات من محافظات اقليم كوردستان.

وأكدت الوكيلة خلال الاجتماع أهمية التهيئة والاستعداد بشكل يضمن الاستمرار في العمل والتهيئة لتنفيذ التعداد العام للسُكان خلال الفترة المقبلة حسب ما أكد عليه ي وزير التخطيط .

بدوره شدد رئيس غرفة العمليات ضياء عواد كاظم على ان التعداد العام للسكان يحظى باهتمام حكومي كبير ولما ورد في البرنامج الحكومي و المنهاج الوزاري في تنفيذ تعداد وطني حقيقي يضمن مشاركة جميع الافراد داخل حدود الدولة العراقية بكل محافظات العراق بضمنها محافظات اقليم كوردستان والتي يعمل الجهاز جنبا الى جنب مع هيئة احصاء اقليم كوردستان بجو يسوده الهدوء والاطمئنان على تنفيذ تعداد واقعي يخدم اهدافه التنموية.

وأضاف الوزير يتابع بشكل مباشر اخر التطورات في تنفيذ التعداد، مؤكدا العمل على إعداد تقرير مفصل عن إنجاز كل قطاع.

هذا واكد كاظم على دور صندوق الأمم المتحدة للسُكان في الدعم الفني والمناصرة الاعلامية لتنفيذ التعداد .

الى ذلك لفت المدير العام للشؤون الفنية الى ان قطاع العمل الفني والميداني تسلم الصور الفضائية المحدثة من وزارة الدفاع، ويجري قسم نظم المعلومات الجغرافية تدقيقها بشكل تفصيلي ومراجعتها ،

وقدم رؤساء القطاعات وممثلو اقليم كوردستان، عروضا موجزة عن اهم النقاط الرئيسة لخطط العمل القطاعية.

في غضون ذلك وفي وقت سابق من اليوم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق (نستر اوموهانجي).

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الوزير استعرض في مستهل اللقاء، خطة العمل الخاصة بالتعداد العام للسكان المزمع تنفيذه في شهر تشرين الثاني من العام المقبل 2024.

وبيّن ان مشروع التعداد يمثل هدفا تنمويا مهما، و ستبذل الوزارة جهودا كبيرة من اجل ضمان تنفيذه في الوقت المحدد، وذلك لوجود حاجة كبيرة للمؤشرات الاحصائية التي يوفرها التعداد، والتي ستسهم في معالجة الكثير من المشكلات التنموية في البلد.

ووفقا للبيان فإنه، جرى خلال اللقاء، الذي حضره كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، بحث اوجه التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من الملفات، ولاسيما فيما يتعلق بدعم جهود وزارة التخطيط في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وفي مجالات اخرى ذات صلة باختصاص الصندوق ودوره في الاستفادة من خبرات وامكانات الدول المانحة في دعم قضايا السكان.

من اعرب (اوموهانجي)، عن استعداد الصندوق لتقديم افضل انواع الدعم الممكنة للحكومة العراقية، بالاعتماد على المنهجيات العالمية المتطورة في اجراء التعداد العام للسكان، وحشد المزيد من الدعم للعراق في هذا المجال.