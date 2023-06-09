التخطيط توافق على اعادة ناحية ملغاة في صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلن مسؤول محلي، يوم الجمعة، موافقة وزارة التخطيط مبدئيا على اعادة ناحية حمرين الملغاة شرقي صلاح الدين لاسباب ادارية من قبل الحكومة المحلية للمحافظة.

والغت ادارة المحافظة في شهر نيسان الماضي ناحية حمرين التابعة لقضاء الدور شرقي صلاح الدين بموجب الأمر الاداري المرقم 13 لسنة 2023 القاضي بإلغاء ناحية حمرين لعدم صدور رمز إحصائي من وزارة التخطيط.

وقال زناد شلال السلطاني مدير ناحية حمرين لوكالة شفق نيوز، ان وزارة التخطيط وافقت على اعادة ناحية حمرين واكملت نحو 90% من الإجراءات وبانتظار اصدار امر اداري وإصدار الرمز الإحصائي للناحية.

واشار الى أن وزارة التخطيط ارسلت لجان كشف للناحية لتقصي الشروط والضوابط اللازمة لإسشتحداث النواحي والتي تشترط توفر 60 نقطة ادارية تخص طبيعة الوحدة الادارية سواء كانت زراعية ام صناعية واعداد القرى والمدارس واعداد السكان والمساحة الاجمالية والمستشفيات.

واضاف السلطاني، أن ناحية حمرين مستوفية للشروط وعودتها اداريا قريبا، مستدركا القول إن تأخر "اوامر اعادة الناحية من قبل التخطيط يعود للزخم الذي تشهده وزارة التخطيط في ملفات وجوانب عدة".