التخطيط تنفي العمل على تحديد النسل في العراق

شفق نيوز/ نفت وزارة التخطيط العراقية، يوم الثلاثاء، نيتها التوجه الى تحديد النسل لكونه حق من حقوق الأسرة ويتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية للعراقيين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الاخبار التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بشأن نية الوزارة الإعلان عن توجهها لتحديد النسل في العراق، عارية عن الصحة تماما، ولا توجد هكذا توجهات، لأن عملية تحديد النسل، تمثل حقا من حقوق الاسرة، فضلا عن تعارضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي".

وبينت أنها تعمل حاليا على "تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، في ظل اقتراب العراق من الدخول في الهبة الديموغرافية التي يصبح فيها السكان النشطون اقتصاديا يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع، وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من السياسات السكانية ومن بينها ما يرتبط بعملية تنظيم الاسرة، وهذه العملية لاعلاقة لها بما يسمى بتحديد النسل".

واوضحت الوزارة ان "الاولى تعتمد على السياسات الرامية الى رفع مستوى الوعي الأسري بضرورة تقليل عدد الولادات والمباعدة بينها، ويشترك في هذه العملية العديد من الجهات ذات العلاقة، من بينها وزارتيّ الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، أما تحديد النسل، فيستلزم تشريع قوانين ملزمة، وهذا غير وارد".

وجددت وزارة التخطيط نفيها لمثل هذه الاخبار، داعية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء الاخبار والمعلومات، مع تأكيدها، على اهمية التمييز والتفريق بين مفهوم تنظيم الاسرة، ومفهوم تحديد النسل.