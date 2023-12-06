التخطيط تكشف لــ"شفق نيوز" عدد سكان العراق للعام 2023

شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط، ليوم الاربعاء، عن تقديراتها لعدد السكان في العراق لسنة 2023، مبينة أن العدد وصل لـ43 مليون نسمة، في حين أشارت إلى أن بغداد الأكثر عددا وفقا للإسقاطات السكانية المبنية على التقديرات السنوية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة، شفق نيوز، ان "عدد نفوس العراق لسنة 2023 بلغت 43 مليون نسمة"، مشيرا الى ان "بغداد الأكثر عددا من حيث السكان حيث بلغت 9 ملايين نسمة وهي تمثل 23 % من باقي المحافظات الاخرى".

واضاف الهنداوي، ان "مدينة الموصل جاءت ثانيا بعدد نفوس العراق حيث بلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، تليها البصرة ثالثا حيث قدرت عدد سكانها 3 ملايين نسمة ،اما اقل المحافظات بعدد السكان من نصيب مدينة المثنى حيث قدر نفوسها 950 ألف الى مليون".

واشار الى ان "نسبة الذكور في العراق اعلى بقليل من الإناث ،حيث بلغت نسبة الذكور 50.5% بينما نسبة الإناث 49.5%.

واوضح ان "النمو السكاني في العراق يبلغ 2.5 سنويا وهي نسبة منخفضة عن قبل عشر سنوات التي كانت تبلغ أكثر من 3%، إلا أنه هناك زيادة متراكمة للسكان تبلغ مليون نسمة سنويا".

وبين الهنداوي أن "الفئة العمرية من صفر إلى 15 سنة تبلغ 40%، والفئة العمرية من 16 إلى 63 سنة تبلغ 56%، والفئة العمرية من 64 سنة فما فوق تبلغ 3,4 %".