التخطيط تكشف عن عدد المشاريع "قيد الإنشاء" في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط العراقية يوم الثلاثاء، عن وجود آلاف المشاريع قيد الانشاء للعام الحالي 2024.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "أكثر من 6 ألاف و500 مشروع مستمرة قيد الانشاء للعام الحالي 2024"، مؤكدا انخفاض كبير بعدد المشاريع المتلكئة التي كانت قد بلغت سابقا 1400 مشروع.

وأشار إلى ان "المشاريع شملت مشاريع خدمية ومشاريع المستشفيات والماء والصرف الصحي والمدارس التي تحظى بأولوية ضمن البرنامج الحكومي".

ولفت إلى أن "هناك مشاريع جديدة سيتم تضمينها ضمن الموازنة الجديدة 2024".

وأفاد الهنداوي بأن "وزارة التخطيط باشرت بمسح معدلات الفقر في البلاد في شهر حزيران من عام 2023، وينتهي المسح بنهاية شهر حزيران من العام الحالي 2024".

واضاف ان "المسح يستمر لمدة سنة كاملة، وأن النتائج ستعلن حين انتهاء الإجراءات بعد شهر حزيران من العام الحالي".

وكان الهنداوي قد أعلن في وقت سابق عن انخفاض معدل الفقر في البلاد إلى 22 بالمئة، في وقتٍ سجل معدل البطالة 16 بالمائة للعام الماضي 2023.