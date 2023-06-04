التخطيط تكشف عن آخر احصائية لعدد الموظفين في العراق

شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط، يوم الأحد، عن عدد الموظفين في الدولة العراقية المسجلين في المنصة الإلكترونية، بإستثناء إقليم كوردستان، فيما أشارت إلى أن المنصة تعنى بالموظف وتكشف عن مزدوجي الرواتب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل متواصل من قبل وزارة التخطيط لإنجاز وإنهاء المنصة الإلكترونية المعنية بالرقم الوظيفي، ولحد الآن تم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و400 ألف موظف في الوزارات ومؤسسات الدولة".

وبين أن "المنصة تشمل الموظفين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وجهات أخرى من ضمنها وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى".

وأشار إلى أن "المنصة الآن في مراحلها الأخيرة وتم تشكيل لجنة من جانب آخر برئاسة الوكيل الإداري لوزارة التخطيط، مهمتها مقاطعة البيانات لمن دخلوا ضمن هذه المنصة لمعالجة الإشكالات".

وأوضح الهنداوي أن "الهدف بناء قاعدة معلومات عن الواقع الوظيفي لموظفين الدولة العراقية وتشمل تفصيلات عن كل موظف من الاسم الرباعي واللقب واسم الأم والتحصيل الدراسي وسنة التعيين والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب والمخصصات الأخرى التي يتقاصها الموظف".

وتابع أن "وجود جميع هذه البيانات سيساعد الدولة في رسم مسارات الإنفاق المالي الخاص بجسد الحكومي في الدولة، ومعالجة كل المشكلات التي تشوب هذا الجسد من قبيل مزدوجي الرواتب والوظائف الوهمية إذا كانت هناك وظائف وهمية، بالتالي المنصة تمثل خطوة باتجاه تحقيق الحكومة الإلكترونية وباتجاه أتمتة كل الفعاليات، وبعد ما تكتمل المنصة سترتبط رواتب الموظفين بالمنصة الإلكترونية".

ولفت المتحدث باسم وزارة التخطيط، إلى أن "المنصة شملت جميع الوزارات ومؤسسات الدولة باستثناء إقليم كوردستان، وبالتالي هناك حوارات مستمرة للشمول الموظفين في الإقليم بالمنصة الإلكترونية".

وختم بالقول "المنصة اكتملت بنسبة أكثر من 90% وهناك تشكيلات ودوائر في وزارات معينة لم تكمل بيانات موظفيها لأجل شمولهم بالمنصة الإلكترونية، وبعد اكتمال المنصة وانتهاء من جمع البيانات سيتم معرفة الأعداد الحقيقية للموظفين في الدولة العراقية".