التخطيط تكشف عن الفئات المشمولة بتوزيع قطع الأراضي

شفق نيوز/ حددت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الجمعة، الفئات المشمولة بتوزيع قطع الأراضي.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "ضمن توجهات الحكومة هي حل أزمة السكن التي يعيشها المواطن".

وأوضح أن "لدينا فجوة سكنية تقدر اليوم بثلاثة ملايين وخمسمائة ألف وحدة سكنية"، لافتاً إلى أن "الحاجة الفعلية لهذه الوحدات السكنية، لأن لدينا الكثير من العشوائيات ونحتاج إلى سياسة إسكان وسكن ممكن تحل هذه المشكلة".

وبين الهنداوي؛ أن "توجهات الحكومة هو الآن نحو توزيع قطع أراضي سكنية لكن وفق مخططات عمرانية إنشاء أحياء سكنية تكون مخدومة بخدمات الماء والكهرباء والطرق".

وأشار إلى انه "تم تهيئة أكثر من ثلاثمائة وثلاثين ألف قطعة أرض سكنية، من قبل وزارة الإعمار والإسكان لأنها الجهة المعنية بهذا الملف"، مؤكدا أن "هذا الإجراء يساعد في تخفيف أزمة السكن على المدى القريب".

ولفت الى ان "الفئات المشمولة هي جميع المواطنين شريطة أن لا يكون لديه قطعة او عقار"، مشيرا إلى أن "الأولوية تكون إلى الفئات الفقيرة ثم تأتي باقي الفئات".