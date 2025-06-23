التخطيط تعد بمعالجة "العشوائيات" وتؤكد انخفاض نسبتي الفقر والأمنية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، انخفاض نسبتي الفقر والأمية في البلاد بموجب نتائج التعداد العام للسكان والمسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، فيما أكدت اتخاذ إجراءات عديدة لمعالجة مشكلة السكن العشوائي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الفقر في العراق انخفضت بموجب نتائج التعداد والمسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة الذي نُفذ في العام الماضي 2024".

وأوضح الهنداوي، أن "نسبة الفقر انخفضت من 22 بالمئة عام 2022 إلى 17.5 بالمئة عام 2024، وبما أن البيانات تعود للعام السابق، فمن المرجح وجود انخفاض أكثر، وبانتظار مؤشرات 2025 التي ستظهر نهاية العام".

وعن مستوى الأمية، أشار إلى أن "وزارة التخطيط سجلت انخفاضاً بمعدل محو الأمية من 19 بالمئة إلى 15.3 بالمئة بموجب نتائج التعداد العام للسكان".

أما فيما يخص ملف العشوائيات، أكد الهنداوي، أن "هذا الملف كبير ومعقد، حيث هناك عدد كبير من العشوائيات يصل عددها إلى 4 آلاف تجمع عشوائي منتشرة في عموم المحافظات، والحصة للأكبر في بغداد بوجود أكثر من ألف تجمع عشوائي".

وبين، أن "عدد الساكنين في العشوائيات يبلغ ما نسبته 5 بالمئة من مجموع سكان العراق، أي حوالي 3 إلى 4 ملايين إنسان يسكن في هذه التجمعات".

وأكد، أن "ملف العشوائيات يحظى باهتمام الحكومة بشكل كبير من خلال ما يتم وضعه من سياسات ومعالجات لملف السكن العشوائي في العراق بشكل عام".

ومن المعالجات، يقول الهنداوي، إن "وزارة التخطيط تستعد لإطلاق استراتيجية مكافحة الفقر في العراق، وهذه الاستراتيجية أعطت مساحة لتوفر السكن لسكان العشوائيات والفقراء بشكل عام".

وأضاف، "كما هناك المدن السكنية الجديدة التي شرعت الحكومة بتنفيذها في بغداد والمحافظات، فهذه ستكون فيها مساحة لسكان التجمعات العشوائية كبدائل لهم".

وبالإضافة لما سبق، يزيد الهنداوي، أن "هناك إجراءات لتحويل جنس الأرض التي فيها تجمعات عشوائية إلى سكن وتمليك، وغيرها من الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة بشكل مستمر لمعالجة مشكلة السكن العشوائي في البلاد".