التخطيط تستحدث ناحية "سما الطارمية" في بغداد

أصدر وزير التخطيط وكالة، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، أمراً وزارياً باستحداث ناحية "سما الطارمية (أبو سريويل)" كوحدة إدارية جديدة تابعة لقضاء الطارمية ضمن محافظة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرار الاستحداث جاء بعد استكمال المتطلبات الفنية والإدارية والقانونية من قبل فريق مختص برئاسة محمد محسن آل السيد، مدير عام التنمية الإقليمية والمحلية، وبما ينسجم مع المعايير التخطيطية المعتمدة.

وأوضح أن الفريق أجرى دراسة شاملة تضمنت زيارات ميدانية نفذتها مديرية تخطيط بغداد، إلى جانب التنسيق مع مجلس المحافظة، وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية ومقارنتها مع معايير النظم العمرانية، حيث تبيّن توفر شروط الاستحداث كافة.

وأشار إلى أن مدينة سما الطارمية (قرى النديم)، والشركة العامة للصناعات الفولاذية، والمجمع السكني تمثل المركز الحضري للناحية الجديدة، التي أُدرجت بالرمز (23094) ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق.

وبيّن أن الحدود الجغرافية للناحية تمتد شمالاً إلى مركز قضاء الطارمية، وشرقاً إلى نهر دجلة وقضاء الراشدية، وجنوباً إلى قضاء الكاظمية، فضلاً عن ضم مقاطعة (2/ أبو سريويل)، بما يعزز تنظيم الهيكل الإداري وتحسين تقديم الخدمات للسكان.