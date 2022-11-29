التخطيط تدرج قرابة 3 آلاف مشروع ضمن قانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط العراقية يوم الثلاثاء، 3 آلاف مشروع ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهودا كبيرة بذلتها الكوادر العاملة في دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية ودائرة تخطيط القطاعات، وبإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من قبل وزير التخطيط، من أجل الانتهاء من ادراج المشاريع، ضمن المرحلة الاولى من القانون"، مشيرا الى ان "عدد المشاريع المدرجة لغاية نهاية الاسبوع الماضي، بلغ (2768) مشروعا موزعة على (15) محافظة بالاضافة الى وزارة الاعمار وصندوقي اعمار ذي قار والمناطق المحررة".

ولفت الى ان "المبالغ الممولة لهذه المشاريع بلغت أكثر من (4) ترليونات دينار"، مبينا أن "المشاريع المدرجة شملت مختلف المشاريع الخدمية في المحافظات، ووفقا لسقوف التخصيصات التي حددها القانون لكل محافظة".

وتابع ان "الخطوات اللاحقة بعد ادراج المشاريع ستكون من شأن المحافظات، والتي تتمثل باجراءات الاعلان والاحالة والشروع بتنفيذ المشاريع، فيما ستتولى وزارة التخطيط متابعة تنفيذها".