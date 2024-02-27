التخطيط تحذر أكثر من 100 صاغ ذهب في أربع محافظات عراقية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، ان دائرة التقييس في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، قررت توجيه عقوبة لفت النظر لـ(118) صائغا في محافظات بابل وواسط والديوانية وذي قار، وذلك لمخالفتهم، قانون وسم المصوغات رقم (83 لسنة 1976 المعدل).

والزم بيان للوزارة، الصاغة المخالفين بمراجعة مقر الجهاز لاستكمال الإجراءات خلال (30) يوما، محذرا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار البيان الى ان هذه الاجراءات تأتي تأكيدا للهدف الاستراتيجي الخاص برفع مستوى التوعية والثقافة المجتمعية لدى المواطنين، و لتعزيز ورفع مستوى تغطية إجراءات وسم المقاييس والذهب والفضة المحلية والمستوردة .

ونوه الوزارة في بيانها إلى ان الصاغة المخالفين توزعوا بواقع (47) صائغا في محافظة ذي قار، و(34) صائغا في محافظة بابل، و(37) صائغا بين واسط والديوانية.

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في نهاية العام 2023، أن جميع الذهب المستورد سيتم فحصه و وسمه من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، قبل دخوله الى الأسواق العراقية اعتبارا من مطلع العام 2024.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حينها، إن هذه الاجراءات ستسهم كثيرا في الحد من الغش، لان الذهب المستورد سيتم ارساله مباشرة الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بحماية كمركية، لغرض فحصه و وسمه، قبل دخوله الى الاسواق.