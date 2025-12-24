التخطيط تبدأ إجراءات معالجة التفاوت بين رواتب الموظفين (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

وجّهت وزارة التخطيط، كتاباً رسمياً إلى جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، دعت فيه إلى تحديث بيانات الموظفين لغرض دراسة ومعالجة تفاوت الرواتب.

وبحسب الكتاب، الصادر في 21 من الشهر الحالي، وورد لوكالة شفق نيوز، فإن الخطوة تأتي ضمن مهام اللجنة المشكلة لدراسة التشريعات الخاصة برواتب موظفي الدولة، وآليات تطبيقها، ومدى ملاءمتها للمعايير المعتمدة، مع تقديم الحلول الكفيلة بمعالجة الفوارق في الرواتب واحتساب الراتب الذي يحتاجه الموظف بصورة عادلة.

وطالبت الوزارة الجهات المعنية بتزويدها ببيانات موظفيها المحدثة لعام 2025 وفق نموذج الاستمارة الإلكترونية المعتمدة، وإرسالها بصيغة ملف (Excel) على قرص مدمج (CD)، إلى جانب إرسال نسخة إلكترونية عبر البريد الرسمي المخصص لهذا الغرض.

وكان رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني وجه في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري للاقتصاد بـ"إجراء مراجعة عاجلة لملف مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء لتقليص الإنفاق الحكومي".

ووجه السوداني أيضاً بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بـ"إجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن".