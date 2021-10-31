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التخطيط: بغداد تسجل أعلى معدل سنوي لتلوث الهواء بغاز سام

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-31T10:25:55+0000
التخطيط: بغداد تسجل أعلى معدل سنوي لتلوث الهواء بغاز سام

شفق نيوز/ كشفت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاحد، ان العاصمة بغداد سجلت أعلى معدل سنوي لتركيز غاز ثاني أوكسيد الكبريت (SO2) السام، مشيرة الى ان اربع محافظات فقط تقيس ملوثات الهواء.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "أعلى معدل سنوي لتركيز غاز (SO2) ظهر في محافظة بغداد بواقع 0.059 جزء بالمليون، أما أقل معدل سنوي لتركيز (SO2) فقد سجل في محافظة بابل وبواقع 0.008 جزء بالمليون".

واشار الى ان "عدد المحافظات التي تقيس المعدلات الشهرية والسنوية لمجموعة من الغازات والمواد الملوثة في الهواء عن طريق محطاتها، هي محافظات بغداد وبابل والمثنى وكركوك فقط".

وبين ان "عدد محطات مراقبة نوعية الهواء العاملة في تلك المحافظات تبلغ 7 محطات وبواقع محطة واحدة في كل من محافظتي بغداد والمثنى ومحطتين في محافظة كركوك و3 محطات في محافظة بابل".

ويعاني العراق من ارتفاع نسبة تلوث الهواء بسبب الانبعاثات الغازية من عمليات استخراج النفط الخام وتكريره، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها عوادم المركبات والمولدات الكهربائية.

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