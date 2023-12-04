التخطيط: انخفاض نسبة الأمية في عموم العراق إلى 12.3%

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، يوم الاثنين، انخفاض نسبة الأمية في عموم العراق بشكل كبير مقارنة بالعام 2012، وبينما أوضحت الإجراءات التي ساهمت في هذا التراجع، توقعت تحقيق المزيد من الانخفاض خلال السنوات المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سجّل انخفاضاً في معدلات الأمية خلال السنوات الأخيرة، حيث تبلغ نسبة الأمية في عموم العراق حالياً 12.3%، بعد أن كانت نحو 20% عام 2012".

وأوضح أن "نسبة الأمية بين النساء تصل إلى الضعف مُقارنة بالرجال، إذ تقدر نسبة الأمية بين الرجال 14%، بينما عند النساء تصل إلى 23%".

وعن الإجراءات التي ساهمت في هذا التراجع، أشار الهنداوي إلى أن "إجراءات وزارة التربية خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تراجع معدلات الأمية، حيث فتحت مراكز لتعليم الكبار في مختلف أنحاء البلاد، كما عملت على زيادة مستويات الالتحاق بالدراسة الابتدائية وصلت إلى 95%، وهناك مليون وربع المليون يدخلون للدراسة الابتدائية سنوياً في السنوات الأخيرة".

وفيما يتعلق بتوجه وزارة التخطيط، أكد أن "توجه الوزارة ضمن خطة التنمية الخمسية وإستراتيجية مكافحة الفقر وأولويات البرنامج الحكومي، هو تحسين قطاع التربية والتعليم، وتشجيع انخراط الفتيات في الدراسة من خلال توفير الظروف المناسبة لهن، وتمكين الأسر اقتصادياً لإرسال أبنائها إلى المدارس".

ورجّح الهنداوي في ختام حديثه، أن "تشهد معدلات الأمية مزيداً من التراجع خلال السنوات المقبلة".