التخطيط النيابية: البرلمان أضاف 20 عنواناً وظيفياً جديداً ضمن تعديل قانون الملاك

ءشفق نيوز- بغداد

أكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، محمد البلداوي، يوم الأحد، أن مجلس النواب أنجز خلال الأسبوع الماضي القراءة الأولى لتعديل قانون الملاك، واصفاً إياه بأنه من أهم القوانين التي تخدم مصلحة الموظف الحكومي.

وقال البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن التعديلات التي أجراها البرلمان جاءت بما ينسجم مع تطور هيكلية الدولة العراقية والوظائف، مبيناً أنها تضمنت استحداث أوصاف وظيفية جديدة لتلبية احتياجات الوزارات ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن التوسع في استحداث الدوائر والأقسام والوظائف الجديدة يتطلب وجود عناوين وظيفية تتلاءم مع طبيعة عمل الموظفين، مشيراً إلى أن التعديل أضاف 20 عنواناً وظيفياً جديداً.

وأوضح البلداوي أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد قانون جديد للملاك الوظيفي، يلبي جميع الاحتياجات الوظيفية ويتواءم مع متطلبات المرحلة الجديدة وتطور مؤسسات الدولة.

وكان مجلس النواب، أنهى في 19 تموز/ يوليو الجاري، القراءة الأولى لمسودة تعديل قانون الملاك، على أن تتبعها قراءة ثانية قبل التصويت.