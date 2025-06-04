العراق .. انخفاض ضحايا الحوادث المرورية بنسبة 10% خلال عام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، انخفاض عدد ضحايا الحوادث المرورية (الوفيات) المسجلة خلال العام 2024 بنسبة 10% مقارنةً بالعام 2023، وذلك وفقًا لتقرير سنوي صادر عن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان أن التقرير أشار إلى تسجيل (11763) حادثًا مروريًا خلال العام 2024، في جميع المحافظات عدا محافظات اقليم كوردستان، منها (2103) حوادث مميتة، أي ما نسبته (18%) من إجمالي الحوادث.

وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث (2719) وفاة، منهم (2235) من الذكور، بما يمثل (82%) من مجموع المتوفين. ويأتي ذلك في حين بلغ عدد ضحايا الحوادث خلال عام 2023 (3019) ضحية.

وأوضح البيان أن الحوادث المرورية خلال عام 2024 أسفرت كذلك عن إصابة (11896) شخصًا، مسجلةً انخفاضًا بنسبة (3.4%) عن عام 2023.

وأضاف الهنداوي أن حوادث الاصطدام كانت الأعلى بنسبة (58%)، تلتها حوادث الدهس بنسبة (33%)، ثم حوادث الانقلاب بنسبة (7.5%). أما فيما يخص أسباب الحوادث، فقد تبيّن أن (78%) منها كانت بسبب السائق، و(10%) بسبب المركبة، و(6%) بسبب المشاة.

وأشار البيان إلى أن (53%) من الحوادث وقعت في الطرق الرئيسة، و(23%) في الطرق السريعة، و(18.5%) في الطرق الفرعية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل عدد ضحايا الحوادث، من خلال التوعية المرورية وتطوير البنى التحتية والإجراءات الوقائية.