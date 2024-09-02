التخطيط العراقية لشفق نيوز: استعدادات التعداد السكاني ستتأخر في كوردستان

شفق نيوز/ رجح المتحدث باسم وزارة التخطيط الاتحادية، عبد الزهرة الهنداوي، يوم الاثنين، تأخر إجراء التعداد السكاني في إقليم كوردستان لأسباب فنية.

وقال الهنداوي المتواجد في أربيل حالياً ضمن وفد من وزارة التخطيط لمناقشة وترتيب آليات العمل على التعداد السكاني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الاستعدادات تتواصل في جميع المحافظات على قدم وساق بما فيها محافظات الإقليم لإجراء التعداد السكاني المقرر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والآن نحن دخلنا مرحلة الترقيم والحسر وتشمل جميع المحافظات".

وأضاف أن "عمليات الترقيم والحسر في محافظات إقليم كوردستان وخصوصاً أربيل ربما ستتأخر قليلاً لأسباب فنية ارتبطت بتأخر وصول الأجهزة، لكن خلال الأسبوع المقبل ستلتحق محافظات الإقليم ببقية المحافظات في عملية الترقيم والحسر التي ستستمر لمدة شهرين حيث يتم ترقيم جميع الدور والمباني والمنشآت في جميع المحافظات وتصنيفها ما بين تجارية أو سكنية".

وأوضح الهنداوي أن "عملية الترقيم والحسر تمثل مرحلة متقدمة وتُعد العمود الفقري للتعداد السكاني ونجاح هذه المرحلة يمثل نجاحاً للتعداد السكاني".

وأعلنت وزارة التخطيط الكوردستانية اليوم الاثنين، عن البدء بإقامة الدورات التدريبية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك لكوادرها حيث خصصت العديد من القاعات لهذه الدورات.

وكان آخر تعداد سكاني أجري في العراق عام 1987 وشمل جميع المحافظات لكن في العام 1997 أجري تعداد للسكان في المناطق التي كانت تقع تحت سيطرة النظام السابق ولم يشمل محافظات إقليم كوردستان.