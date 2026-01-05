التخطيط العراقية: عاملان أسهما بخفض نسبة الأميين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، انخفاض ملحوظ في معدلات الأمية خلال السنوات العشر الأخيرة، نتيجة سياسات الحكومة التي شملت توسيع مراكز محو الأمية للكبار ورفع نسب الالتحاق بالدراسة الابتدائية.

وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة شفق نيوز، إن "فتح المزيد من مراكز محو الأمية للكبار من سن 10 سنوات فما فوق أسهم بشكل مباشر في خفض نسب الأمية".

وأضاف الهنداوي أن "زيادة نسبة الالتحاق الصباحي بالمدارس الابتدائية إلى أكثر من 95% خلال السنوات الأخيرة قللت من حالات التسرب المدرسي، ما انعكس بدوره على انخفاض معدلات الأمية في الفئة العمرية 10 سنوات فما فوق".

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة ركزت أيضاً على تعليم القراءة والكتابة للعاملين في مؤسسات الدولة، خصوصاً موظفي الخدمات والأعمال البسيطة، وهو ما أدى إلى القضاء على الأمية بين هؤلاء الموظفين بشكل كامل.

ورغم هذه الإنجازات، لا يزال خبراء تربويون يشيرون إلى تحديات كبيرة تواجه جهود محو الأمية في العراق، فالأرقام الرسمية للجهاز التنفيذي لمحو الأمية تشير إلى وجود 830 مركزاً تعليمياً تستقطب أكثر من 41 ألف دارس، في حين تبلغ نسبة الأمية العامة 15.3%، وفق بيانات وزارة التربية، وهو معدل مرتفع مقارنة بالدول ذات النظام التعليمي المتطور.

وينتقد مختصون غياب رؤية وطنية شاملة واستراتيجية زمنية محددة للقضاء على الأمية، رغم تشريع قانون محو الأمية رقم 23 لسنة 2011، ورغم تأكيد وزارة التربية عزمها تعديل قانون محو الأمية ووضع خطة استراتيجية جديدة، إلا أن مراقبين يرون أن هذه الوعود تتكرر من دون نتائج ملموسة.

ويشدد خبراء على ضرورة ربط برامج محو الأمية بفرص العمل والتدريب المهني، إلى جانب تقديم حوافز للدارسين ودعم الكوادر التعليمية، لضمان استدامة النتائج، كما يطالبون بتعاون مع منظمات دولية مثل اليونسكو لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة، تتضمن سقفاً زمنياً محدداً ومؤشرات قياس دقيقة لنجاح البرامج.