التخطيط العراقية: سنجري التعداد السكاني في 2024

شفق نيوز/ أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية ضياء عواد، يوم الجمعة، أن الجهاز سيجري التعداد السكاني العام في السنة المقبلة.

وقال عواد لوكالة شفق نيوز، إن "عمل وزارة التخطيط مستمر والتحضيرات للتعداد السكاني في العراق متواصلة، وسيكون 2024 عاماً لإجراء التعداد السكاني".

واوضح ان "هناك خطة لوزارة التخطيط لإجراء التعداد في شهر تشرين الثاني من العام 2024، لكن لم يحدد الموعد بعد بشكل رسمي".

وأضاف عواد انه "سيتم احتساب الأعداد من خلال المستمسكات الثبوتية التي يمتلكها المواطن العراقي (الاسم والمواليد والسكن) من خلال تعاون وزارة التخطيط مع وزارة الداخلية ووزارات ومؤسسات الدولة الأخرى".

ووفقاً لاحصاءات لوزارة التخطيط العراقية فإن عدد سكان البلاد نهاية 2022 بلغ 42 مليونا و248 ألفا و883 نسمة.

يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق كان في عام 1997، والذي أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كوردستان العراق، الذي قدر مسؤولون في حينها أعداد نفوس الاقليم بنحو ثلاثة ملايين مواطن.