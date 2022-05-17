التخطيط العراقية تضع معايير قبول الطلبة بالمجموعة الطبية

شفق نيوز/ أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم، الاثنين، على ضرورة تطبيق معايير قبول الطلبة في المجموعة الطبية للسنوات المقبلة، مشددة على مع مراعاة نسبة النمو السكاني وعدد المؤسسات الصحية والاسرة.

وقالت التخطيط في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن لجنة تحديد خطة القبول السنوية في كليات المجموعة الطبية والصحية والصحية الساندة (المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 92 لسنة ٢٠٢٠ ) عقدت، اليوم، اجتماعها السابع في مقر الوزارة برئاسة الوكيل الفني ماهر حماد جوهان، مبينة أن الاجتماع شهد مراجعة المخرجات والمعلومات والبيانات المتوافرة عن تحديد القبول بالمجموعات الطبية والطبية الساندة وتصحيحها مع مراجعة المعايير الأساسية لها من أجل الخروج بخطة تلبي طموحات جميع أصحاب المهن .

ونقل البيان، عن المدير العام لدائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط مها عبد الكريم الراوي، قولها: ناقشنا خلال الإجتماع مستجدات إعادة إحتساب عدد الطلبة الذين سيتم قبولهم في كليات الطب والمجموعات الطبية والطبية الساندة والتمريض للسنوات المقبلة مع مراجعة توصيات الإجتماع السابق.

واضافت "جرى الإتفاق على تشكيل فرق فرعية ضمن فريق العمل الرئيس لدراسة المعدل المعياري المعتمد في القبول بالمجموعة الطبية مع مراعاة نسبة النمو السكاني وعدد المؤسسات الصحية والاسرة"، مشيرة إلى أن "الإجتماع تضمن ايضا تكليف فريق لدراسة بيانات التمريض والمهن الصحية والصحية الساندة".

وشارك في الإجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي نقابات أطباء وصيادلة وأطباء أسنان العراق والمهن الصحية والتمريض ، وعمداء الكليات الطبية في بغداد وممثلو وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة .