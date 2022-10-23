التخطيط العراقية تستعين بـ"الرقم الوظيفي" لكشف مزدوجي الرواتب

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاحد، أنها تعمل على إجراء مسح للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بالوزارة للكشف عن مزدوجي الرواتب بالاستعانة بما يسمى "الرقم الوظيفي".

وقالت وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية ازهار حسين لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة كلفت اللجنة برئاستنا للعمل على مسح كافة القطاعات الوظيفية في الدولة العراقية بمختلف الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة"، مشيرة إلى أن "كل موظف في الدولة سيكون له رقم وظيفي".

وأضافت أنه "تم تغطية أكثر من 90% من الأرقام الوظيفية ولم تبقى سوى بعض المؤسسات، باستثناء هيئة الحشد الشعبي"، مبينة أن الأخيرة "اكدت تعاونها مع اللجنة الحكومية وإرسال البيانات إلى الوزارة".

وتابعت حسين، أن "هناك تغييراً دورياً على ملف الرقم الوظيفي من حيث راتب الموظف والعلاوة والترفيع والنقل والتقاعد"، مؤكدة أن "قاعدة البيانات ليس على الاسم الثلاثي واللقب ومكان عمل الموظف فقط، إنما تدخل مسميات اخرى من اجل مقاطعة الاسماء والارقام، بالتالي في حال ظهور تزاوج وظيفي فأنه سيظهر بشكل مباشر".

وبشان المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والقطاع الخاص، بينت وكيل وزارة التخطيط، أن "هذه الفئات غير مشمولة بالرقم الوظيفي، مشيرة إلى إن "هناك نية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لإعطاء رقم وظيفي للعاملين بالقطاع الخاص في الجامعات والكليات الأهلية".