التخطيط العراقية: العديد من المستشفيات ستدخل الخدمة في العام المقبل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الثلاثاء، ان عدداً من المستشفيات ستدخل الخدمة في العام المقبل بعد إنجاز وإعادة تأهيل البعض منها.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير التخطيط خالد بتال ترأس اجتماعا للجنة الخاصة بمعالجة مشاكل مشاريع المستشفيات المتلكئة والمتوقفة، بحضور وزير الصحة هاني العقابي، للاطلاع على ما تم إنجازه من المشاريع.

وقال بتال خلال الاجتماع ان اللجنة المعنية تمكنت من معالجة اغلب المشاكل التي كانت تعيق تنفيذ مشاريع المستشفيات المتوقفة والمتلكئة، مبينا ان هذه المستشفيات بسعات سريرية مختلفة بعضها سعة ٤٠٠ سرير واخرى ٢٠٠ سرير و١٠٠ سرير.

وبين ان النسبة الاكبر من المستشفيات اصبحت جاهزة لاستئناف العمل فيها، بالاضافة الى انجاز بعضها ودخولها مرحلة الاستلام والتشغيل، ومن المتوقع ان يشهد العام المقبل ٢٠٢٢ دخول عدد من المستشفيات الى الخدمة.

واكد بتال ان هذا سيسهم بتحسين من مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، لاسيما مع وجود مراكز متطورة لمعالجة الامراض السرطانية، ملحقة بهذه المستشفيات.