التخطيط: السيطرات الأمنية والتجاوزات تعرقل انجاز مدخل بغداد - واسط

شفق نيوز/ عزت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد، توقف مشروع تأهيل مدخل بغداد - واسط إلى التعارضات والتجاوزات الموجودة على الطريق بينها السيطرات الامنية وأنابيب الماء وأعمدة الكهرباء والكابل الضوئي، داعية الجهات المعنية الى رفعها بغية إعادة العمل بالمشروع.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق المتابعة الميدانية المتخصصة في وزارة التخطيط أجرت زيارة ميدانية لمشروع تأهيل مدخل بغداد - واسط، للإطلاع على مراحل سير العمل ومعرفة أسباب توقف المشروع واتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المعوقات والمشكلات التي تعيق إنجازه.

وذكر بيان الوزارة، أن المشروع يمتد من جسر ديالى إلى دوار الطاقة (المدائن)، بطول أكثر من (8) كيلو مترات، ويتكون من طريقين للذهاب والإياب كل طريق بـ(4) ممرات، وبعرض (15) مترا، وطرق خدمية بعرض (8) أمتار وإنارة الشارع وتخطيطه، فضلا عن إنشاء (3) جسور للمشاة.

واضاف أن المشروع متوقف حاليا بسبب وجود تعارضات وتجاوزات على الطريق وبنسبة إنجاز وصلت (40٪؜)، وبكلفة تصل إلى (86) مليار دينار، مبينا ان المشروع يهدف الى توفير مسارات امنة ولائقة بمدينة بغداد وفك الاختناقات وتقليل الحوادث المرورية.

ودعت الوزارة، الجهات المعنية إلى رفع تعارضتها على المشروع والمتمثلة بأعمدة الكهرباء وشبكة الماء والمجاري، وانابيب النفط والكيبل الضوئي والسيطرات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع التجاوزات السكنية الموجودة على محرمات الطريق بغية إعادة العمل بالمشروع مرة اخرى والإسراع في إنجازه.

وبينت الوزارة أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبتوجيه ومتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، في فك الإختناقات المرورية وتأهيل وتوسعة مداخل بغداد وتطويرها وانسجاما مع موقع بغداد كعاصمة وإظهار وجهها الحضاري.