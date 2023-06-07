التخطيط: الحكومة العراقية تتجه للعمل بمشروع المدن الجديدة للحد من ظاهرة التمدد الحضري

شفق نيوز/ ناقشت وزارة التخطيط، خلال ندوة عقدتها اليوم الأربعاء واقع التمدد الحضري وسوق العمل في العراق.

وقال مدير عام عام التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة محمد السيد، في كلمة خلال الندوة، إن التمدد الحضري يعدّ مفصلا مهما من مفاصل التنمية الحضرية والريفية في العراق، التي تشهدها المدن العراقية.مضيفا"

وأوضح أن هذا التمدد يحدث نتيجة تركز الخدمات في العاصمة على حساب المدن الأخرى. لافتا إلى إن الأجندة الحضرية اكدت اهمية تنظيم العلاقة بين الحضر والريف والتشارك بينهما .

وبين أن الحكومة تتجه للعمل بمشروع المدن الجديدة. إذ جرى الإعلان عن خمس مدن للإستثمار. للحد من ظاهرة التمدد الحضري، كما إن سياسة دعم المُنتجات والمحاصيل الزراعية تسهمُ بالحفاظ على استقرار نسبة الريف مقارنة بالحضر.

كما أشار السيد إلى ان، برنامج تنمية الأقاليم الذي يهدف إلى توزيع التخصيصات بين المحافظات والاقضية والنواحي في ضوء احجامها السكانية والمساهمة في الإستقرار السكاني .مشددا على أهمية تعزيز سياسة التنمية الحضرية والإهتمام بالمدن الصغيرة والمتوسطة في العراق .التي تساعد في الإهتمام بالمدن الكبرى وتقليل ظاهرة التمدد الحضري .

من جانبه وأشار مستشار الحماية والضمان الإجتماعي في منظمة العمل الدولية أمجد رابي في كلمة له إلى اهمية برامج الأشغال العامة إضافة إلى تحفيز القطاعات كثيفة العمالة مع تسريع الإنتقال للعمل المُنظم ومعالجة القصور في العمل اللائق بما فيه الضمان الإجتماعي .

وأكد على أهمية دور الإستثمارات الوطنية وصناديق الإدخار العامة بما فيها الضمان الإجتماعي لزيادة عرض السكن اللائق والتحضر المدروس.