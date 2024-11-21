التخطيط: اعلان النتائج الاولية للتعداد العام في العراق سيكون الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، يوم الخميس، إن الوزارة ستعلن عن النتائج الاولية للتعداد العام للسكان الأسبوع المقبل.

وأضاف الهنداوي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، ان التعداد السكاني يتضمن ثلاث مراحل، الاولى: وهي مرحلة الترقيم والحصر والتي بدأت من الأول من شهر أيلول/سبتمبر الماضي وانتهت في الـ30 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأردف بالقول إن المرحلة الثانية: هي عدّ السكان وتسجيل البيانات الأساسية لهم، وهي تجري في حظر التجوال بيومي الأربعاء والخميس.

كما أشار الهنداوي إلى أن المرحلة الثالثة: وهي الأخيرة التي تبدأ بعد انتهاء المرحلة الثانية وتستمر لغاية 10 من شهر كانون الاول/ديسمبر، موضحا أن المرحلة الثالثة تتضمن البيانات التفصيلية للسكان، وهي الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

وتابع المتحدث القول إنه: سيتم الإعلان النتائج الاولية بعد جمع البيانات وتدقيقها وسيكون ذلك في الأسبوع المقبل اما يوم الاحد او الاثنين، مؤكدا أن الإعلان سيكون في مؤتمر صحفي رسمي، ويتضمن نتائج عدد سكان العراق، وعدد سكان كل محافظة، وعدد الذكور والإناث والفئات العمرية.