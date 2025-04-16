التحقيق البرلماني بمقتل "المغدور بشير" يتوصل إلى 13 استنتاجاً.. (التقرير الكامل)

شفق نيوز/ توصلت اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في مقتل "المغدور بشير خالد لطيف"، إلى 13 استنتاجاً خلال ستة أيام من تقصي الحقائق في الحادث.

وبحسب ما ورد في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد كشف أن الضحية تعرض لجريمة قتل بصورة "المساهمة الجنائية" والتي تعني تعدد الجناة في ارتكاب الجريمة الواحدة.

كما جاء في التقرير أيضاً، أن الضحية تعرض لثلاثة اعتداءات أولها في شقة اللواء عباس علي عندما حاول الدخول اليها والثاني في قاعة رقم (6) لسجن الكرخ المركزي والثالث في نفس القاعة بعدها بيوم، بشكل عنيف جدا وهي أجهضت عليه وأفقدته الوعي ونقل على إثرها الى مستشفى الكرخ وبقي راقداً فيها حتى وفاته بتاريخ 7 نيسان/ أبريل الجاري، في الساعة 5:15 فجراً.

وقدّمت اللجنة تقريرها الكامل إلى رئاسة مجلس النواب، وفيما يلي نص التقرير: