التحقيقات تنطلق بشأن استخدام عجلة مواطن محتجزة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن استخدام "غير مصرح به" لعجلة مواطن كانت محتجزة في أحد مراكز شرطة بالعاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم فتح تحقيق لمعرفة حقيقة استخدام عجلة مواطن كانت محجوزة في مركز شرطة السيدية ببغداد خلال فترة حجزها، وذلك بعد تداول مقاطع فيديوية توثق هذا الموضوع.

وقد نشر مواطن يدعى "علي طبر"، عبر صفحته الشخصية، مناشدة يفيد فيها بأن سيارته قد تم حجزها يوم الأول من شهر آب الجاري في مركز شرطة السيدية، وفي الخامس من الشهر نفسه تم تسليم السيارة له بقرار من المحكمة لعدم وجود مخالفات.

لكن المفاجأة، بحسب طبر، والتي اكتشفها عبر كاميرا السيارة كانت وجود استخدامها أثناء فترة الحجز، حيث أظهرت مقاطع الفيديو شخصًا يفتح السيارة ويلعب بمحتوياتها، بالإضافة إلى مقطع آخر يظهر دعامة للسيارة.