التحضر في العراق يتجاوز حاجز 71% (إحصائية دولية)

شفق نيوز/ كشفت شركة Statista الألمانية المتخصصة ببيانات السوق والمستهلكين بالعالم، يوم الأحد، عن ارتفاع معدل التحضر في العراق خلال عام 2023.

وذكرت الشركة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "معدل التحضر في العراق خلال العام الماضي وصلت إلى أعلى قيمة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت 71.60% مرتفعة عن العام الذي سبقه الذي بلغ 71.35%".

وأضافت أن "التحضر في العراق ارتفع تدريجيا على حساب الريف حيث كان التحضر لعام 2013 بمعدل 69.6% وفي عام 2016، 70.09% وفي عام 2020، 70.12%".

والتحضر لاتعني بالضرورة هجرة الريف إلى المدن، وإنما تعني انتقال السمات والخصائص المدنية إلى المجتمع الريفي.