التحاليل المختبرية تؤكد إصابة بالحمى النزفية في كركوك

أفاد مصدر في دائرة صحة كركوك، يوم الخميس، بأن التحاليل المختبرية أكدت إصابة المرأة التي وُضعت أمس في الحجر الصحي، بالحمى النزفية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مختبر الصحة العامة المركزي التابع لوزارة الصحة أجرى فحص (RT-PCR CCHF) لحالة مشتبه بإصابتها بالحمى النزفية تعود للمصابة (ش. خ. م) البالغة من العمر 43 عاماً، وهي من سكنة منطقة جيمن في كركوك".

وأضاف أن "نتائج الفحص أظهرت إصابة المريضة بالمرض بشكل مؤكد، بعد أن جاءت النتيجة موجبة، فيما باشرت الجهات الصحية المختصة باتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة".

وأشار المصدر إلى أن "دائرة صحة كركوك تتابع بشكل مستمر أي حالات مشتبه بها، بالتنسيق مع وزارة الصحة والفرق الوبائية، لمنع انتشار المرض والسيطرة عليه".

وكان مصدر طبي في كركوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الأربعاء، بإدخال امرأة في الحجر الصحي بإحدى المؤسسات في المحافظة للاشتباه بإصابتها بـالحمى النزفية.

وبين أن المريضة تبلغ من العمر 43 عاماً، وهي ربة منزل من أهالي منطقة جيمن، وقد ظهرت عليها أعراض تتطابق مع الإصابة بالحمى النزفية، ما استدعى وضعها في الحجر الصحي واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وتدعو الجهات الصحية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنب الذبح العشوائي والتعامل المباشر مع الحيوانات من دون وسائل حماية، للحد من خطر انتقال العدوى.