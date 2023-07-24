"التجمير" يخرج 17 محطة كهرباء عن العمل في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بخروج 17 محطة كهرباء عن العمل نتيجة الأحمال الزائدة وارتفاع درجات الحرارة وذلك في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

واخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن 17 محطة كهرباء خرجت عن العمل في محافظة البصرة، بسبب ما يسمى (التجمير) وهو العمل الزائد والكبير مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

وأمس الأحد، أدى خلل فني إلى خروج نقل الطاقة عن تغذية العديد من المدن والمناطق في جنوبي العراق، بالإضافة إلى محافظات أخرى.

وبحسب مصدر في مديرية كهرباء الجنوب، فأن الخلل حصل في أحد خطوط نقل الطاقة (132KV ضغط عالي) في البصرة، تطلب إطفاء الخط لإصلاحه، ما إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المدن والمناطق في محافظات البصرة وميسان وذي قار وعدد من المحافظات الآخرى.

وذكر المصدر أيضا أن "العطل تم تداركه بسرعة كبيرة من قبل كوادر الصيانة، وخاصة في محطات البصرة، حيث تم إعادة غالبيتها إلى العمل".