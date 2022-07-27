التجاوزات تمنع ماء الشرب عن 60 قرية في بلدات حدودية بديالى

شفق نيوز/ شكا مواطنون في ناحية مندلي الحدودية بديالى، يوم الاربعاء، من انعدام ماء الشرب عن عشرات القرى بسبب التجاوزات على مشروع إروائي وغياب الإجراءات الرادعة بحقهم.

ونقل الناشط المدني عمر عادل عن المواطنين، لوكالة شفق نيوز، ان "التجاوزات على مشروع مندلي الاروائي (ري مندلي) تسببت بحرمان مدن مندلي وقزانية واكثر من ٦٠ قرية من قرى الندى في اطراف الناحية من المياه الصالحة للشرب بسبب خروج المشروع عن الخدمة".

واشار الى ان "هذا الامر ما تسبب بهجرة الاهالي من القرى إلى داخل الناحية والمدن القريبة الى جانب العزوف عن الزراعة التي هي المصدر الرئيسي للكثير من العوائل الكادحة.

وعزا عادل ازمة ماء الشرب الى "ضعف او غياب الإجراءات الحكومية والتغافل عن حقوق المواطنين وعدم ردع المتجاوزين ما سبب انقطاعاً تاماً للمياه في المشروع الذي يأخذ المياه من مقدمة نهر ديالى بطول ٥٤ كيلو مترا والذي أنشئ كبديل عن مياه وادي كنكير القادم من الحدود الايرانية لتعويض المياه التي قطعت بسبب الحرب والخلافات بين العراق وايران".

واضاف ان "آفة التجاوزات الكبيرة على المشروع افرغته من اهميته وابعدته عن الخدمة وسط مشاهد مؤلمة وكوارث طالت الاهالي والمزارعين والثروة الحيوانية".

وتعاني مناطق شرقي ديالى سنويا من ازمات خانقة بالمياه الخام بسبب تجاوزات المزارعين على الحصص المائية المخصصة لمجمعات ماء الشرب، وعدم توزيع المياه بين الوحدات الادارية بشكل عادل بسبب التأثيرات السياسية والمناطقية.