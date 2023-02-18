التجاوزات تضع بلدتين حدوديتين في ديالى تحت رحمة "العيون الايرانية"

شفق نيوز/ شكا سكان ناحيتي مندلي وقزانية الحدوديتين مع إيران شرقي ديالى، يوم السبت، من حرمانهم من استحقاقات المياه ضمن قناة اروائية خرجت عن الخدمة بسبب التجاوزات.

وقال مدير ناحية قزانية مازن اكرم لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع ري مندلي او ما يسمى ري الجسر الممتد من قضاء المقدادية الى مندلي بطول أكثر من 20 كم خرج عن الخدمة بسبب التجاوزات القائمة منذ سنوات ما سبب حرمان سكان مندلي وقزانية وقراهما من المياه الصالحة للشرب وسلب حصة الناحيتين من الحصص المائية".

وبين اكرم؛ أن "مشروع ري مندلي يغذي مشروع ماء مندلي وقزانية الموحد بالماء الخام لأكثر من 60 ألف نسمة من سكان الناحيتين وعشرات القرى الاخرى الا ان مشروع التصفية يعتمد على مياه سد مندلي المنحدرة من الينابيع والعيون المائية المنحدرة من الحدود الايرانية".

وأكد أكرم أن "المصدر الرئيسي لماء الشرب حاليا هي المياه النابعة من عيون (ملا جعفر) الواقعة بين الحدود العراقية الايرانية والمياه تتدفق بشكل جيد وتكفي لسد حاجة المواطنين في جميع مناطق مندلي الى جانب مياه الآبار التي تخضع للتحلية".

واشار اكرم الى أن "مياه العيون الايرانية غير صالحة للشرب الى حد كبير إلا أن انعدام المياه الخام من ديالى اجبر السكان على استخدامها لتلبية الاحتياجات الاساسية".

وتعاني مناطق شرقي ديالى سنويا من أزمات خانقة بالمياه الخام بسبب تجاوزات المزارعين على الحصص المائية المخصصة لمجمعات ماء الشرب، وعدم توزيع المياه بين الوحدات الادارية بشكل عادل بسبب التأثيرات السياسية والمناطقية.