التجاوزات تستحوذ على 40% من ماء الشرب في ديالى

شفق نيوز/ كشفت مديرية ماء ديالى، يوم الجمعة، أسباب أزمات ماء الشرب المتفاوتة في المحافظة، وعزتها الى التجاوزات والثغرات القانونية وضعف إمدادات الكهرباء وقلة ملاكاتها.

وقال مدير الدائرة مرتضى جاسم حمود المكدمي لوكالة شفق نيوز؛ إن "أزمات ماء الشرب متفاوتة في ديالى بسبب نقص الإيرادات وشح الأمطار خلال الموسم الحالي الى جانب التجاوزات التي تستحوذ وتهدر 40% من ماء الشرب وانعدام صلاحيات محاسبة المتجاوزين من قبل رؤساء الوحدات الادارية".

وبين المكدمي؛ أن "القانون كبّل رؤساء الوحدات الادارية ومنعهم من محاسبة او سجن المتجاوزين رغم وجود احصائية متكاملة عن اعداد واسماء المتجاوزين في جميع الوحدات الإدارية، ما يتطلب منحهم صلاحية سلطة قاضي جنح أو تعيين قاض خاص بالتجاوزات على شبكات الماء والصرف الصحي".

وتابع؛ أن "عدم التزام المواطن بدفع الجباية والتوسع السكاني العشوائي وضعف امدادات التيار الكهربائي احيانا والاعتماد على الخط الايراني سبب أزمات بماء الشرب إلى جانب قلة كادر وملاكات الموارد المائية في ديالى".

وأشار المكدمي؛ الى ان دائرته "لم تستحصل على اي درجة وظيفية ضمن أي اختصاص منذ عام 2016 وحتى الان، بسبب الازمات المالية رغم المناشدات والمطالب المستمرة بدعم ملاكات دائرة الماء"، مشيرا إلى انه كان يأمل أن يتم تثبيت العقود المشمولين بحسب قانون الموازنة خلال العام الحالي".

وتعاني ديالى من تفاقم ازمة ماء الشرب خلال الصيف الحالي لانعدام الايرادات المائية ونفاذ الخزين المائي في بحيرة حمرين وانحسار مناسيب جميع الانهر والجداول المغذية لمحطات مياه الشرب.