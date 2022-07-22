التجاوزات تبتلع إيرادات المياه رغم شحها في ديالى

شفق نيوز / أكد محافظ ديالى، مثنى التميمي، يوم الجمعة، أن التجاوزات على نهري ديالى وخريسان والجداول الأخرى تبتلع نصف الإيرادات المائية الشحيحة، في المحافظة، فيما أعلن عن خطة أمنية ولوجستية لإزالة التجاوزات.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى تعتاش حالياً على مصادر مائية شحيحة لا تلبي ربع حاجتها الأساسية وتهدر نصفها في أنهر متجاوزة على حساب حصص محطات ماء الشرب والبساتين"، لافتاً إلى وجود "خطة لردم الأنهر المتجاوزة ورفع المضخات المتجاوزة على نهري ديالى وخريسان، وهما شريانا الحياة لأغلب مناطق المحافظة".

وتوعد المتجاوزين، بـ"إجراءات قانونية صارمة لضمان حصص المواطن من المياه"، متعهداً في الوقت نفسه بـ"تجاوز أصعب أزمة مائية في تاريخ ديالى".

وشدد التميمي، على ضرورة "تقاسم ضرر الجفاف بين جميع المناطق وتوجيه الإيرادات المائية نحو الاحتياجات الأساسية بعيدا عن المكاسب الشخصية والفئوية"، داعيا الحكومة بوزاراتها المعنية إلى "تكثيف الجهود الدبلوماسية الخارجية لاستحصال حقوق ديالى من الأنهر والجداول المشتركة وفقا للمعايير والمواثيق الدولية".

وتواجه ديالى أزمات مياه خانقة ومتفاقمة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بسبب شح الأمطار وانعدام الإيرادات المائية ما سبب نقصا كبيرا بماء الشرب في مناطق عدة من المحافظة.