التجارة تؤكد قرب توزيع مستحقات المهجرين والفلاحين

شفق نيوز/ أكد مدير دائرة تموين محافظة الانبار التابعة لوزارة التجارة، قاسم النطاح، اليوم الاثنين، قرب المباشرة بتوزيع مستحقات الفلاحين والمهجرين.

وقال النطاح، لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ تحرير المحافظة من تنظيم داعش، لم يتم صرف سوى وجبة واحدة من مستحقات مواطني المحافظات المحررة، التي اقرتها وزارة التجارة كبديل عن المواد التموينية التي لم يتم توزيعها عليهم خلال سنوات سيطرة التنظيم على الانبار وباقي المحافظات، وتم حينها توزيع مبلغ 14 الف دينار لكل فرد من العائلة".

واضاف، أن "النقص الحاد في ميزانية وزارة التجارة، حال دون توزيع مستحقات أولائك المواطنين طيلة سنوات ما بعد التحرير".

وأكد النطاح، أن "وزارة التجارة تعمل بشكل جدي على استحصال المبالغ المطلوبة، وتوزيعها على مستحقيها من ابناء الانبار والمحافظات المحررة بشكل عام، لكن ضعف الموازنات السابقة، وقلة الموارد، وتدني اسعار النفط، أثر على توزيع تلك المخصصات".

وتابع، "بعد المطالبات التي قمنا برفعها الى الوزارة لغرض صرف تلك المستحقات، نأمل بأن يتم توزيعها خلال العام الجاري".

وحول عدم صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين سلموا الحنطة والشعير وغيرها من المحاصيل الى الحكومة، قال النطاح، إن "الشركة العامة لتوزيع الحبوب في الانبار، تقوم بشكل سنوي باستلام محاصيل الحنطة والشعير من الفلاحين المسوقين، وبعد عملية الاستلام تبدأ عملية صرف مستحقات الفلاحين، وتم بالفعل صرف مستحقات عدد منهم، وتم استحصال الموافقات على صرف مستحقات الاخرين، وخلال الايام القادمة سيتم صرفها".