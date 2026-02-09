التجارة تؤكد استمرار الحصة التموينية لأصحاب الرواتب المرتفعة

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة التجارة العراقية، يوم الاثنين، استقطاع الحصة التموينية عن أصحاب الرواتب المرتفعة.

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إننا ننفي بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن قيام الحكومة باستقطاع الحصة التموينية عن الموظفين أو المنتسبين الذين يزيد راتبهم الشهري عن مليون دينار".

وأكدت الوزارة، أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً"، مشددةً على أن "نظام الحصة التموينية مستمر وفق الآليات المعتمدة، ولم يطرأ عليه أي تغيير".

وأهابت الوزارة بـ"المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات"، كما دعت إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، ومتابعة البيانات الصادرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية".