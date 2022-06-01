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التجارة تؤشر"تكدسا" للطحين وتجري "فحص الخبازة" وتطمئن: نمتلك خزيناً كافياً

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-01T13:42:57+0000
التجارة تؤشر"تكدسا" للطحين وتجري "فحص الخبازة" وتطمئن: نمتلك خزيناً كافياً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، يوم الأربعاء، أنها أشرت "تكدسا" لمادة الطحين لدى العديد من الوكلاء، وفيما دعت المواطنين الى تسلم حصصهم من المادة استعدادا لإطلاق الحصة الرابعة، طمأنت بأن لديها خزيناً كافياً من الحبوب لعدة أشهر.

وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود سلمان خلال زيارته لمحافظة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "أطلع بشكل مباشر على تكدس الطحين في بعض محال الوكلاء، وأشّر حالات مماثلة في بقية المحافظات".

ودعا مدير عام الشركة المواطنين الى "مراجعة الوكلاء لتسلم حصصهم لتهيئة محال الوكلاء الى تجهيز وتسلم الحصة الرابعة التي ستنطلق قريبا".

وأضاف ان "اللجان الرقابية والنوعية تقوم بجولات وزيارات تفتيشية مكثفة لمعامل انتاج الطحين والوكلاء حيث تقوم بسحب النماذج لغرض الفحص المختبري واجراء فحص الخبازة للتأكد من سلامة المنتج ومدى مطابقته للمواصفات المعتمدة ويكون صالح للخبازة قبل التجهيز".

وطمأن سلمان المواطنين بان "وزارة التجارة جادة في توزيع مفردات السلة الغذائية والطحين بشكل منتظم وان هناك خزينا كافيا من الحبوب يغطي الحاجة المحلية لعدة اشهر وان الحملة التسويقية مستمرة لمحصول الحنطة المحلية فضلا عن الحبوب المستوردة".

وأكد، "انسيابية التجهيز بالنسبة لمادة الطحين ، والإنتاج مستمر وفق خطط الوزارة الخاصة بإنتاج وتوزيع مادة الطحين بوجبات متتالية دون انقطاع وبتوقيتاتها الزمنية المحددة".

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