التجارة تنفي اندلاع حريق بـ"سايلو الشامية" في الديوانية

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة التجارة العراقية، يوم الخميس، اندلاع حريق في سايلو الشامية في محافظة الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حريق داخل سايلو الشامية في محافظة الديوانية غير دقيقة"، مؤكدة أن "الحادث وقع في منزل قريب من السايلو وليس في أي من منشآته".

وأضافت الوزارة أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، دون تسجيل أي إصابات، ودون أن يلحق أي تأثير أو ضرر بالسايلو أو بناكره".

وأكدت الوزارة أن "العمل في السايلو مستمر بشكل طبيعي، ولم يحدث أي طارئ أو توقف في نشاطه".