التجارة تناقش استراتيجية البطاقة التموينية وإنشاء افران ومخابز نموذجية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، يوم الاربعاء، عن مناقشة الشركة العامة لتصنيع الحبوب استراتيجية البطاقة التموينية وآلية توفير مفرداتها، وإنشاء افران ومخابز نموذجية.

وقال مدير عام الشركة خطاب علي القيسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس إدارة الشركة ناقش عدد من المواضيع المهمة والتي تعتبر من اولويات اهداف وعمل الشركة، حيث تم مناقشة استراتيجية البطاقة التموينية وآلية توفير مفردات في الاوقات المحددة".

واضاف أن "الاجتماع تناول بحث ومناقشة عدد من العروض الاستثمارية لبعض الاراضي التي تعود عائديتها الى الشركة لانشاء افران ومخابز نموذجية، حيث تمت احالتها الى الاقسام المختصة لدراستها وابداء الرأي، بالاضافة الى التطرق لموضوع الكفالات العقارية وامكانية استبدالها بكفالات شخصية ضامنة لتشجيع السواق على استلام الشاحنات اسوة بما معمول به في اغلب شركات الوزارة".

واشار القيسي الى "اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات المناسبة للمواضيع المدرجة في جدول اعمال المجلس. هذا وحضر الاجتماع مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ابتهال هاشم ومدير عام دائرة تسجيل الشركات مجاهد محمد عضوي المجلس".