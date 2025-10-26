التجارة تكشف عدد العراقيين الذين حُجبت عنهم البطاقة التموينية

شفق نيوز- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، يوم الأحد، أن عدد الأشخاص المحجوبين من نظام البطاقة التموينية وصل إلى 3 ملايين و132 ألف شخص حتى نهاية شهر أيلول الماضي.

وقال حنون لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب الحجب تعود إلى الوفاة، السفر، ذوي الدخول العالية، ومجهولي الإقامة، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة لتنقية قاعدة بيانات المستفيدين".

وأشار إلى أن "حجب البطاقة عن من يتقاضون أكثر من مليون ونصف دينار لم يُطبق حتى الآن، وأن المجلس الاقتصادي حدّد الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعداً لبدء التنفيذ".

ولفت حنون إلى أن "آخر إحصائية لعدد المواطنين الذين تم تحديث بياناتهم بلغت 37 مليوناً و550 ألف شخص، فيما تم إغلاق ملف التحديث في ثلاث محافظات هي نينوى، البصرة، وكربلاء منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي".