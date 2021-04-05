التجارة تعلن غلق ملف المستحقات المتأخرة لمسوقيّ محصول الحنطة قريبا

شفق نيوز/ اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، يوم الاثنين، ان ملف المستحقات المتأخرة لمسوقيّ محصول الحنطة سينتهي قريبا بعد التخصيصات الاخيرة لوزارة المالية.

وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة التجارة استلمت مؤخرا 561 مليار دينار عراقي لدفع المستحقات المتبقية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة".

واضاف ان "الوزارة عملت بجهود كبيرة وبدعم من رئيس الوزراء، للانتهاء من ملف دفع المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين عن ما سوقوه من محصول الحنطة للموسم التسويقي 2020"، مبينا ان "الوزارة وبعد استلام المبالغ مالية بدأت بخطة للانتهاء من هذا الملف في بغداد والمحافظات".

وبشأن مستحقات مسوقيّ محصول الشلب المتأخرة، اشار الجبوري الى ان "التجارة بدأت ايضا بتوزيع ما نسبته 10% من مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الشلب للعام 2021".

واوضح ان "دعم الفلاحين والمزارعين يأتي في اطار اهتمامات الحكومة المركزية، لغرض توفير الامن الغذائي ودعم الفلاح العراقي من خلال خطة التسويق ودفع المستحقات رغم المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".