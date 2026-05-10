التجارة تعلن إطلاق وجبة من السلة الغذائية غداً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التجارة، يوم الأحد، إطلاق وجبة جديدة من مفردات السلة الغذائية للمواطنين اعتباراً من يوم غد الاثنين 11 أيار/مايو الجاري.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، أن "فروع الشركة ومراكز البيع في عموم المحافظات استكملت استعداداتها الخاصة بعملية تجهيز وتوزيع الوجبة الجديدة"، مبينة أنه "تم توفير المستلزمات الفنية والإدارية اللازمة لضمان انسيابية عملية القطع للوكلاء والمنافذ التموينية".

وأضافت، أن "الشركة اعتمدت نظام الدفع الإلكتروني في عمليات التوزيع، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية وتقليل الأخطاء وتسريع الإجراءات".

وأكدت أن "الشركة تمتلك خزيناً استراتيجياً آمناً من مفردات السلة الغذائية، يتم فحصه دورياً من قبل قسم السيطرة النوعية لضمان سلامة وجودة المواد قبل توزيعها على المواطنين".