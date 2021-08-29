التجارة تعلن استكمال تخصيصات البطاقة التموينية وتطلق وعداً بشأن "السلّة الغذائية"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، يوم الأحد، استكمال التخصيصات للبطاقة التموينية للوجبة الأولى.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لوكالة شفق نيوز، إن "السلة الغذائية مشروع تم إقراره من قبل مجلس الوزراء والهدف منه تنمية الوضع الغذائي للعراقيين المشمولين بالبطاقة التموينية".

وأشار إلى، أن" السلة الغذائية حدث نوعي مهم جداً حيث تم توزيع سبع نوعيات أساسية جيدة وذات دقة عالية".

وفيما يتعلق بالمخصصات المالية قال حنون، إن "مجلس الوزراء أتاح لوزارتي النفط والمالية تأمين التخصيصات المالية لتأمين السلة الغذائية وهناك تنسيقا عالي المستوى بين وزارتي التجارة والمالية لغرض استكمال تخصيصات البطاقة التموينية".

واكد، ان" وزارته استكملت الآن تخصيصات الوجبة الأولى وستقوم باستكمال التخصيصات للوجبات الأخرى". وتابع أن" الوزارة ستقوم بتجهيز الوجبات الثانية والثالثة من الحصة التموينية ومن المؤمل ان تصل مفردات السلة إلى الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأكمل حنون، اننا" سنعلن عن تجهيز الخطة الثانية بعد استكمال التجهيز، لافتا الى ان" مشروع السلة الغذائية غير سياسي وهو يمثل الدولة العراقية، وهو نظام إصلاحي يهدف لمساواة الفقير مع الغني والأهم هو استدامة الأموال لاستمرار هذا النظام من خلال تجهيز الوزارة بالتخصيصات المالية وإضافة مواد جديدة في العام القادم ".

وبين حنون، ان" وزارة التجارة والشركة العامة المواد الغذائية أعدت ميزانية مالية لعام كامل، وما يتعلق بالخزين الاستراتيجي استعداداً للظروف القاهرة وإذا استمر سيحقق النظام الغذائي ويسهم في تعديل الأسعار".