التجارة تطمئن المواطنين بشأن الطحين وتفند فيديو علبة معجون الطماطم

شفق نيوز / طمأنت وزارة التجارة، يوم السبت، المواطنين بشأن توفر مادة الطحين، فيما فندت تفاصيل الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول علبة "معجون الطماطم" منتهية الصلاحية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة شفق نيوز، إن "مادة الطحين متوفرة ولا توجد أي مشكلة لدى الوزارة في توزيع الطحين"، مبيناً أن "الحنطة متوفرة والخطة التسويقية جاهزة".

وأضاف حنون، "أطلقنا وجبة جديدة من مادة الطحين، وهناك خطة توزيع في أي لحظة، وسنقوم بتوفير وجبة جديدة وسد حاجة المواطن"، مشيراً إلى أن "هذا الأسبوع سوف يشهد توزيع وجبة جديدة من مادة الطحين".

من جانب آخر، فند المتحدث باسم الوزارة، الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل بوجود علبة من المعجون غير صالحة للاستهلاك، بالقول "لا يوجد هكذا شيء وأن المعجون من أجود الأنواع من شركة (ألتونسا) التركية"، لافتاً إلى وجود بعض المحاولات لـ"إفشال مشروع السلة الغذائية الذي قامت به الحكومة".

وكان وزير التجارة، علاء الجبوري، قد أعلن في مطلع شهر آيار الماضي، إضافة مادتي معجون الطماطم والبقوليات الى مفردات البطاقة التموينية التي توزع للمواطنين خلال الأشهر المقبلة.

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.